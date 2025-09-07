Скидки
«Испытываю облегчение»: Киллиан Мёрфи рад, что не сыграл в «Одиссее» Кристофера Нолана

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи поделился своим мнением о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Звезда «Оппенгеймера» и многих других фильмов британского режиссёра очень рад, что не снялся в мифическом эпосе, — теперь он сможет посмотреть картинку как зритель.

По мнению Мёрфи, в мире мало кто смог бы совладать с подобным эпосом — и Нолан именно такой режиссёр.

Вышел ли трейлер? Я испытываю ROMO: облегчение от упущенной возможности. Очень жду этот фильм. Если в мире есть режиссёр, который мог бы взяться за «Одиссею», то это Кристофер Нолан. Кристофер — один на миллион. Он был огромной частью моей жизни как актёра. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его «Одиссею».

Премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана состоится 17 июля 2026 года. Съёмки ленты заняли полгода и прошли во многих странах Европы: от Италии до Шотландии и Исландии. Главные роли в фильме сыграют Том Холланд, Мэтт Деймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые артисты.

