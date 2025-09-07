«Лучший фильм в серии»: первые критики в восторге от «Достать ножи: Проснись, мертвец»

6 сентября прошли первые показы фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» — третьей части детективной серии Райана Джонсона. Картину впервые представили на кинофестивале в Торонто, после чего некоторые журналисты поделились своими краткими впечатлениями.

Так, обозреватели сошлись во мнении, что «Проснись, мертвец» — лучшая часть в серии. Критики хвалят увлекательный сюжет, актёрскую игру Дэниела Крейга и Джошо О'Коннора, обилие юмора и в то же время мрачных тем, а также отличную режиссуру.

Что пишут в первых отзывах на фильме «Достать ножи: Проснись мертвец»

«Проснись, мертвец» — лучший фильм серии «Достать ножи», и это о многом говорит. Он такой весёлый, увлекательный и отлично поставленный благодаря сценарию и лучшей на данный момент игре Дэниела Крейга в роли Бенуа Бланка! Лауреат премии «Эмми» Джош О’Коннор просто великолепен!

Райан Джонсон снова на высоте: «Проснись, мертвец» — лучшая часть серии «Достать ножи» на данный момент! Я просто в восторге. Мрачнее и смешнее, чем первые два детектива про Бланка!

«Проснись, мертвец» — лучший фильм в серии на данный момент. Более мрачные темы, но и поданы они с юмором. Дэниелу Крейгу и Райану Джонсону стоит продолжить создавать истории про Бенуа Бланка. Джош О'Коннор затмевает всех остальных. Какой отличный фильм!

«Проснись, мертвец» превосходен. Не то чтобы у меня были какие-то сомнения, но как же здорово видеть, как Райан Джонсон в третий раз снимает эталонный детектив.

Ещё один великолепно снятый, написанный и срежиссированный детектив с потрясающим актёрским составом во главе с невероятным Дэниелом Крейгом и фантастическим Джошем О'Коннором. Полный восторг.

Новый детектив Райана Джонсона с подзаголовком «Проснись, мертвец» выйдет 12 декабря в онлайн-кинотеатре Netflix. При этом 26 ноября лента выйдет в ограниченный прокат в некоторых кинотеатрах США.