Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix выйдет в октябре — СМИ

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix выйдет в октябре — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Redanian Intelligence опубликовало новый материал, посвящённый сериалу «Ведьмак» от Netflix. По данным журналистов, четвёртый сезон фэнтези-шоу выйдет уже в 2025 году, несмотря на отсутствие внятной рекламной кампании.

В издании отмечают, что сейчас Netflix метит в 30 октября — в этот день у стриминга нет крупных релизов. Все эпизоды четвёртого сезона выйдут в один день вместо разделения на две части, как было с третьим сезоном. При этом онлайн-кинотеатр также не отказался от спин-оффа «Крысы» про банду, куда входила Цири. Проект стал спецвыпуском по вселенной, который выпустят позже в этом году.

Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» завершились прошлой осенью — с тех пор стриминг показал лишь небольшой тизер с Лиамом Хемсвортом. Возможно, рекламная кампания продолжения шоу стартует в ближайшее время.

Материалы по теме
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android