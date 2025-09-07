Скидки
«Планка супергеройских фильмов выросла»: глава Sony Pictures — о провале «Мадам Паутины»

«Планка супергеройских фильмов выросла»: глава Sony Pictures — о провале «Мадам Паутины»
Аудио-версия:
Генеральный директор компании Sony Pictures Рави Ахуджа прокомментировал состояние супергеройских фильмов. По мнению топ-менеджера, индустрия кинокомиксов серьёзно изменилась за последние годы.

Если раньше практически любой фильм про супергероев показывал отличные результаты в прокате, то теперь планка подобных лент поднялась куда выше. Сейчас зрители требуют от подобных лент оригинальности и эмоций.

Был период времени, когда любой супергеройский фильм почти гарантированно имел успех. Планка для фильмов о супергероях была относительно низкой. В середине 2010-х годов почти все могли выпустить кинокомикс и окупиться, но теперь даже фильмы о супергероях должны иметь определённую степень оригинальности. Они должны предложить что-то другое. У них должна быть эмоциональная связь. Они должны быть культурными событиями, которые можно продвигать таким образом.

Слова главы Sony Pictures особенно актуальны на фоне провалов фильмов «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник». Оба фильма собрали в прокате суммарно $ 160 млн, получив крайне низкие оценки от зрителей и критиков.

