Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Aurora Gaming с Мирой и Торонтотокио не смогла выйти в плей-офф The International 2025

Aurora Gaming с Мирой и Торонтотокио не смогла выйти в плей-офф The International 2025
Комментарии

Российский состав Aurora Gaming по Dota 2 завершил выступление на чемпионате мира The International 2025. Команда уступила в стыковом матче против Nigma Galaxy и заняла 9–13-е место на турнире в Гамбурге.

Серия завершилась со счётом 1:2. Пятёрка с Mira и TORONTOTOKYO уверенно выиграла первую карту, но затем упустила победу во втором сете и без шансов проиграла третий.

Dota 2. The International 2025 . Раунд плей-офф
07 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
PARIVISION
Идёт
1 : 0
Wildcard

Aurora стала первой российской командой, которая покинула The International 2025 — BetBoom Team уже прошла в плей-офф, а PARIVISION и Team Spirit (как и Falcons с Малрином) сыграют свои стыковые матчи за выход в следующую стадию сегодня позже.

Материалы по теме
Aurora вылетает от команды Куроку, ждём матч PARIVISION. The International 2025 — LIVE
Live
Aurora вылетает от команды Куроку, ждём матч PARIVISION. The International 2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android