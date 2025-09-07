Aurora Gaming с Мирой и Торонтотокио не смогла выйти в плей-офф The International 2025

Российский состав Aurora Gaming по Dota 2 завершил выступление на чемпионате мира The International 2025. Команда уступила в стыковом матче против Nigma Galaxy и заняла 9–13-е место на турнире в Гамбурге.
Серия завершилась со счётом 1:2. Пятёрка с Mira и TORONTOTOKYO уверенно выиграла первую карту, но затем упустила победу во втором сете и без шансов проиграла третий.
Aurora стала первой российской командой, которая покинула The International 2025 — BetBoom Team уже прошла в плей-офф, а PARIVISION и Team Spirit (как и Falcons с Малрином) сыграют свои стыковые матчи за выход в следующую стадию сегодня позже.