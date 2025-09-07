Расписание выхода 13-го сезона мультсериала «Футурама»
Уже 16 сентября состоится премьера 13-го сезона мультсериала «Футурама». Продолжение культового проекта расскажет, как робот Бендер начнёт сходить с ума, а главный герой Фрай встретится с парнем, который будет с ним конкурировать за любовь Лилы.
Всего в продолжение войдёт 10 эпизодов — они будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. Тем временем авторы уже работают над 14-м сезоном.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 сентября
|2-я серия
|16 сентября
|3-я серия
|16 сентября
|4-я серия
|16 сентября
|5-я серия
|16 сентября
|6-я серия
|16 сентября
|7-я серия
|16 сентября
|8-я серия
|16 сентября
|9-я серия
|16 сентября
|10-я серия
|16 сентября
