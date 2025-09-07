Скидки
Сериал Футурама, 13-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода 13-го сезона мультсериала «Футурама»
Комментарии

Уже 16 сентября состоится премьера 13-го сезона мультсериала «Футурама». Продолжение культового проекта расскажет, как робот Бендер начнёт сходить с ума, а главный герой Фрай встретится с парнем, который будет с ним конкурировать за любовь Лилы.

Всего в продолжение войдёт 10 эпизодов — они будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. Тем временем авторы уже работают над 14-м сезоном.

Расписание выхода 13-го сезона мультсериала «Футурама»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 сентября
2-я серия16 сентября
3-я серия16 сентября
4-я серия16 сентября
5-я серия16 сентября
6-я серия16 сентября
7-я серия16 сентября
8-я серия16 сентября
9-я серия16 сентября
10-я серия16 сентября
