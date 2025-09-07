Скидки
Стартовали съёмки фильма по файтингу Street Fighter — премьера в октябре 2026 года

Кинокомпания Legendary Pictures объявила о старте производства фильма «Уличный боец» — экранизации культовой серии файтингов от компании Capcom. Премьера ленты состоится следующей осенью — 16 октября 2026 года.

События будущей ленты развернутся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

Фото: Legendary Pictures

В фильме по Street Fighter сыграют многие звёзды Голливуда. Среди них, например, рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон) и Эндрю Шульц (Дан Хибики). Режиссёром картины выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

