Российская PARIVISION вышла в плей-офф The International 2025 по Dota 2

Российская команда PARIVISION победила в стыковом матче против Wildcard из США и сыграет в плей-офф чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.
Пятёрка Андрея Dukalis Куропаткина уверенно выиграла первую карту, а на второй долгое время отставала, но смогла совершить камбэк и довела дело до победы — 2:0.
Ранее в плей-офф The International 2025 напрямую прошла BetBoom Team, а Aurora уступила Nigma Galaxy и завершила борьбу. Сегодня вечером стыковой матч на вылет также сыграет Team Spirit.
Групповая стадия турнира проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.