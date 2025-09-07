Скидки
Российская PARIVISION вышла в плей-офф The International 2025 по Dota 2

Комментарии

Российская команда PARIVISION победила в стыковом матче против Wildcard из США и сыграет в плей-офф чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Пятёрка Андрея Dukalis Куропаткина уверенно выиграла первую карту, а на второй долгое время отставала, но смогла совершить камбэк и довела дело до победы — 2:0.

Dota 2. The International 2025 . Раунд плей-офф
07 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Wildcard

Ранее в плей-офф The International 2025 напрямую прошла BetBoom Team, а Aurora уступила Nigma Galaxy и завершила борьбу. Сегодня вечером стыковой матч на вылет также сыграет Team Spirit.

Групповая стадия турнира проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.

