Хоррор «Заклятие: Последний обряд» показал рекордный старт в серии — более $ 180 млн

Хоррор «Заклятие: Последний обряд» показал рекордный старт в серии — более $ 180 млн
По итогам первого уикенда сборы фильма ужасов «Заклятие: Последний обряд» превысили $ 83 млн в США. Хоррор в полтора раза превысил прогнозы аналитиков, которые предрекали картине стартовые сборы в районе $ 50 млн.

Тем временем общая касса «Заклятия 4» превысила $ 187 млн. Это самый успешный старт в истории франшизы — несмотря на прохладные обзоры от критиков. Учитывая скромный бюджет в $ 55 млн, лента уже находится на границе окупаемости и скоро начнёт приносить прибыль.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.

