Кадры из фильма «Школьный автобус» с Мэттью Макконахи про пожары в США — релиз 3 октября

Кадры из фильма «Школьный автобус» с Мэттью Макконахи про пожары в США — релиз 3 октября
Комментарии

Издание Entertainment Weekly представило новые кадры из фильма «Школьный автобус» — нового триллера от компании Apple. Премьера ленты состоится уже 3 октября в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple

«Школьный автобус» о водителе и учительнице, которые спасли множество детей во время обширных пожаров в Калифорнии. Лента основана на книге Лиззи Джонсон, которая рассказала реальную историю о катастрофических последствиях стихии, случившейся в 2017 году в США.

Главные роли в будущей картине сыграют Мэттью Макконахи («Интерстеллар») и Америка Феррера («Барби»). Режиссёром фильма выступил Пол Гринграсс («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна»).

