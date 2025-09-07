Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

G2 Esports стала чемпионом BLAST Open London 2025 по CS 2

G2 Esports стала чемпионом BLAST Open London 2025 по CS 2
Комментарии

G2 Esports одержала победу в финале BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2, где в напряжённом матче обыграла Team Vitality. Коллектив Альваро SunPayus Гарсии взял верх со счётом 3:2 — 13-3 на Dust ll, 6-13 на Mirage, 6-13 на Overpass, 16-12 на Inferno и 13-6 на Train.

CS 2. BLAST Open Fall 2025 . Гранд-финал
07 сентября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 3
G2 Esports

За победу G2 заработала $ 150 тыс., тогда как Team Vitality ограничилась вторым местом и $ 60 тыс. FURIA Esports и MOUZ остановились на стадии полуфиналов, поделив третье-четвёртое места и по $ 40 тыс. призовых.

BLAST Open London 2025 проходил с 5 по 7 сентября, а общий призовой фонд турнира составил $ 330 тыс.

Финальный матч стал настоящей проверкой характера для обеих команд, но именно G2 сумела выдержать давление и поднять чемпионский трофей.

Прошлый крупный турнир взяла Team Spirit
Российская Team Spirit стала чемпионом BLAST Bounty 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android