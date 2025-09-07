G2 Esports стала чемпионом BLAST Open London 2025 по CS 2

G2 Esports одержала победу в финале BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2, где в напряжённом матче обыграла Team Vitality. Коллектив Альваро SunPayus Гарсии взял верх со счётом 3:2 — 13-3 на Dust ll, 6-13 на Mirage, 6-13 на Overpass, 16-12 на Inferno и 13-6 на Train.

За победу G2 заработала $ 150 тыс., тогда как Team Vitality ограничилась вторым местом и $ 60 тыс. FURIA Esports и MOUZ остановились на стадии полуфиналов, поделив третье-четвёртое места и по $ 40 тыс. призовых.

BLAST Open London 2025 проходил с 5 по 7 сентября, а общий призовой фонд турнира составил $ 330 тыс.

Финальный матч стал настоящей проверкой характера для обеих команд, но именно G2 сумела выдержать давление и поднять чемпионский трофей.