Team Spirit вылетела с The International 2025 по Dota 2 — команда не прошла в плей-офф

Российская Team Spirit не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 в Гамбурге.
В стыковом матче за проход в финальный этап «драконы» уступили Team Falcons со счётом 0:2 по картам. Первая игра прошла в равной борьбе и завершилась яркой развязкой спустя 70 минут, но на второй Spirit проигрывали на протяжении всей карты и закономерно уступили.
Team Spirit делит 9–13-е места на The International 2025 c Aurora, Yakutou Brothers, Wildcard и Team Liquid. Команда получит $ 44 тыс. призовых.
Falcons с российским мидером Станиславом Malr1ne Потораком проходит в плей-офф, который намечен на 11–14 сентября.