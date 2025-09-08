Скидки
Team Spirit вылетела с The International 2025 по Dota 2 — команда не прошла в плей-офф

Team Spirit вылетела с The International 2025 по Dota 2 — команда не прошла в плей-офф
Российская Team Spirit не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 в Гамбурге.

В стыковом матче за проход в финальный этап «драконы» уступили Team Falcons со счётом 0:2 по картам. Первая игра прошла в равной борьбе и завершилась яркой развязкой спустя 70 минут, но на второй Spirit проигрывали на протяжении всей карты и закономерно уступили.

Dota 2. The International 2025 . Раунд плей-офф
07 сентября 2025, воскресенье. 21:55 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
Team Spirit

Team Spirit делит 9–13-е места на The International 2025 c Aurora, Yakutou Brothers, Wildcard и Team Liquid. Команда получит $ 44 тыс. призовых.

Falcons с российским мидером Станиславом Malr1ne Потораком проходит в плей-офф, который намечен на 11–14 сентября.

