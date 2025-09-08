Скидки
Шутер Borderlands 4 получил релизный трейлер

Комментарии

Компания 2K Games опубликовала релизный трейлер шутера Borderlands 4. В нём показали новые геймплейные кадры с различными героями.

Видео доступно на YouTube-канале Borderlands. Права на видео принадлежат 2K Games.

Сюжет Borderlands 4 развернётся на планете Кайрос, которой правит Хранитель Времени. Для местного населения он грозный бог, держащий всех в тирании. Ему бросает вызов Лилит — Сирена, обладающая необычными способностями.

Изначально проект планировали выпустить 23 сентября, но студия решила порадовать фанатов раньше, поэтому тайтл выпустят 12-го числа. Разработчики приняли такое решение, поскольку уверены в отличном состоянии игры. Шутер появится на PS5, Xbox Series и ПК.

Абсолютно всё, что нужно знать про Borderlands 4
