Фильм «Вниз» с Егором Кридом возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Вниз» с Егором Кридом в главной роли стал лидером проката России за уикенд. За минувшие выходные картина собрала в кинотеатрах 47,4 млн рублей.

Если рассматривать только официальный прокат, то второе место получил мультфильм «Доктор Динозавров» со сборами в 31,9 млн рублей. За ним идут «Выход 8», собравший 29,6 млн рублей, и «Всеведущий читатель», который за уикенд собрал 23,3 млн рублей.

Если же брать неофициальный прокат, то второе место занимает хоррор «Заклятие 4: Последний обряд», который собрал в России за минувшие выходные ровно 37 млн рублей.