Фильм «Вниз» с Егором Кридом возглавил кинопрокат России за уикенд
Поделиться
По данным издания Kinobusiness, фильм «Вниз» с Егором Кридом в главной роли стал лидером проката России за уикенд. За минувшие выходные картина собрала в кинотеатрах 47,4 млн рублей.
Если рассматривать только официальный прокат, то второе место получил мультфильм «Доктор Динозавров» со сборами в 31,9 млн рублей. За ним идут «Выход 8», собравший 29,6 млн рублей, и «Всеведущий читатель», который за уикенд собрал 23,3 млн рублей.
Если же брать неофициальный прокат, то второе место занимает хоррор «Заклятие 4: Последний обряд», который собрал в России за минувшие выходные ровно 37 млн рублей.
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
07:35
-
07:00
-
06:41
-
00:57
- 7 сентября 2025
-
23:04
-
18:54
-
18:21
-
17:38
-
17:32
-
17:03
-
16:09
-
15:26
-
15:01
-
14:38
-
13:50
-
13:06
-
12:31
-
08:15
-
00:55
- 6 сентября 2025
-
23:13
-
22:42
-
22:38
-
22:17
-
22:08
-
18:55
-
18:16
-
17:31
-
17:20
-
16:48
-
16:43
-
15:58
-
15:50
-
15:41
-
15:20
-
14:30