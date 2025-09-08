Перезапуск «Скалолаза» с Лили Джеймс и Пирсом Броснаном получит сиквел

По данным Deadline, в работу запущено продолжение фильма ремейка «Скалолаза» с Сильвестром Сталлоне. Новая версия картины с Лили Джеймс и Пирсом Броснаном в главных ролях ещё не вышла, а создатели уже объявили о том, что она получит сиквел.

В оригинальном фильме 1993 года, собравшем в мировом прокате $ 255 млн, главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне, а режиссёром был Ренни Харлин. Постановщиком ремейка выступает Жауме Кольет-Серра.

Броснан сыграет опытного альпиниста Рэя Купера, который вместе с дочерью Сидни управляет роскошным шале в Доломитовых Альпах. Во время поездки на выходные с сыном миллиардера они становятся жертвами банды похитителей.

У перезапуска «Скалолаза» пока нет даты выхода.