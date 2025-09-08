Скидки
«Это лестно»: Киллиан Мёрфи — о том, что его посчитали зомби в трейлере «28 лет спустя»

Комментарии

Помните первый трейлер «28 лет спустя» и того худощавого зомби из него, по внешности похожего на Киллиана Мёрфи? Тогда все подумали, что судьба во вселенной франшизы обошлась с Джимом ужасно, из-за чего он превратился в заражённого.

На деле же всё оказалось не так, а заражённый — не Джим. Забавно, что сам Мёрфи узнал о том, что люди перепутали его с зомби, от своего сына.

Мне сказал мой сын. Здорово, что люди думают, будто я похож на зомби. Это очень лестно.

«28 лет спустя: Храм костей», сиквел «28 лет спустя», выйдет в прокат 16 января 2026 года. В финале фильма как раз должен появиться Джим — герой Киллиана Мёрфи из «28 дней спустя».

Ранее вышел первый трейлер сиквела «28 лет спустя»
Вышел первый трейлер продолжения «28 лет спустя» — он называется «Храм костей»
