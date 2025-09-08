Скидки
Рэйчел Броснахэн, Чарльз Метлон и Уилл Поултер сыграют в драме «Возвращение Сатурна»

Рэйчел Броснахэн, Чарльз Метлон и Уилл Поултер сыграют в драме «Возвращение Сатурна»
Рэйчел Броснахэн («Супермен»), Чарльз Мелтон («Май Декабрь», «Ривердейл») и Уилл Поултер («Медведь», «Солнцестояние») сыграют вместе в драматическом фильме «Возвращение Сатурна».

Действие фильма происходит в Чикаго. Это романтическая история о любви, утрате и сложных жизненных поворотах за 10 лет, прошедших с момента пылкой студенческой любви до суровых реалий взрослой жизни.

Режиссёром фильма станет Грег Кведар, а продюсерами — Plan B и Эмили Вулф. Сценарий написала Гейлин Голд, а Кведар и Клинт Бентли внесли в него правки.

Съёмки картины начнутся скоро, точной даты старта производства и выхода пока нет.

