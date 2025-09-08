Киллиан Мёрфи высказался о том, что его не позвали в «Одиссею» Кристофера Нолана

На днях Киллиана Мёрфи спросили, как он относится к тому, что его не пригласили сниматься в «Одиссею» Кристофера Нолана, ведь у режиссёра и актёра прекрасные отношения.

Мёрфи отметил, что испытывает облегчение от того, что ему не придётся работать над «Одиссеей». Сам фильм, впрочем, актёр очень сильно ждёт и считает, что только Нолан сможет снять подобное кино среди всех режиссёров.

У меня есть некое облегчение от упущенного. Не могу дождаться, чтобы посмотреть фильм. Если какой-либо режиссёр в мире и сможет снять «Одиссею», то это будет Кристофер Нолан.

Премьера картины состоится 17 июля 2026 года. В фильме сыграли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.