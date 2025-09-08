Скидки
Вышел тизер-трейлер сериала Last Samurai Standing в духе «Сёгуна» и «Игры в кальмара»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала Last Samurai Standing, в котором показали главных героев, эпичные сражения на катанах, взрывы и многое другое.

Многие уже называют Last Samurai Standing смесью «Игры в кальмара» и «Сёгуна». Сериал расскажет о том, как 292 воина участвуют в соревновании, в котором им нужно добраться из Киото до Токио, собирая попутно деревянные бирки у других участников. Как их добывать? Либо красть, либо забирать силой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В главной роли снялся Дзюнъити Окада. Премьера всех шести эпизодов состоится на Netflix 13 ноября.

