Вышел тизер-трейлер сериала Last Samurai Standing в духе «Сёгуна» и «Игры в кальмара»
Поделиться
Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала Last Samurai Standing, в котором показали главных героев, эпичные сражения на катанах, взрывы и многое другое.
Многие уже называют Last Samurai Standing смесью «Игры в кальмара» и «Сёгуна». Сериал расскажет о том, как 292 воина участвуют в соревновании, в котором им нужно добраться из Киото до Токио, собирая попутно деревянные бирки у других участников. Как их добывать? Либо красть, либо забирать силой.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
В главной роли снялся Дзюнъити Окада. Премьера всех шести эпизодов состоится на Netflix 13 ноября.
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
12:20
-
11:58
-
11:09
-
10:33
-
09:54
-
08:54
-
08:07
-
07:35
-
07:00
-
06:41
-
00:57
- 7 сентября 2025
-
23:04
-
18:54
-
18:21
-
17:38
-
17:32
-
17:03
-
16:09
-
15:26
-
15:01
-
14:38
-
13:50
-
13:06
-
12:31
-
08:15
-
00:55
- 6 сентября 2025
-
23:13
-
22:42
-
22:38
-
22:17
-
22:08
-
18:55
-
18:16
-
17:31
-
17:20