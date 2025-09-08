Скидки
Стартовал третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — официально в России

Комментарии

Сегодня стартовал третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Его можно посмотреть официально в России — шоу показывают в «Амедиатеке».

Пока доступен лишь первый эпизод, второй выйдет 15 сентября, а третью серию выпустят 22-го числа. Финальный, седьмой эпизод покажут 20 октября.

Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия третьего сезона выступает Испания, куда главный герой направится вместе со своей напарницей Кэрол, к роли которой вернулась Мелисса МакБрайд.

Трейлер третьего сезона

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Полное расписание выхода третьего сезона собрали здесь
Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
