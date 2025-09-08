Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HeavyGod получил MVP BLAST Open London 2025 по CS 2

HeavyGod получил MVP BLAST Open London 2025 по CS 2
Комментарии

Русскоговорящий киберспортсмен Никита HeavyGod Мартыненко завоевал звание самого ценного игрока BLAST Open London 2025 по версии HLTV.org. Для него это первая индивидуальная награда в карьере.

Вечером 7 сентября G2 Esports вместе с HeavyGod обыграли Team Vitality в финале турнира. Мартыненко завершил чемпионат со впечатляющим рейтингом 1.25, сыграв девять карт, семь из которых закрыл выше единицы.

HeavyGod был стабилен, он был решающим игроком. Он делал ключевые мульти-киллы, открывал раунды смелыми прорывами и сохранял спокойствие на самых важных картах.

BLAST Open London 2025 прошёл в Великобритании с 5 по 7 сентября. В соревновании участвовали шесть команд, а призовой фонд составил $ 330 тыс.

MVP прошлого большого турнира не смог спасти Team Spirit от поражения
Donk не спас Spirit от вылета с отборочных на BLAST London, но стал лучшим игроком турнира
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android