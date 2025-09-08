HeavyGod получил MVP BLAST Open London 2025 по CS 2

Русскоговорящий киберспортсмен Никита HeavyGod Мартыненко завоевал звание самого ценного игрока BLAST Open London 2025 по версии HLTV.org. Для него это первая индивидуальная награда в карьере.

Вечером 7 сентября G2 Esports вместе с HeavyGod обыграли Team Vitality в финале турнира. Мартыненко завершил чемпионат со впечатляющим рейтингом 1.25, сыграв девять карт, семь из которых закрыл выше единицы.

HeavyGod был стабилен, он был решающим игроком. Он делал ключевые мульти-киллы, открывал раунды смелыми прорывами и сохранял спокойствие на самых важных картах.

BLAST Open London 2025 прошёл в Великобритании с 5 по 7 сентября. В соревновании участвовали шесть команд, а призовой фонд составил $ 330 тыс.