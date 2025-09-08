Скидки
Авторы игры World War Z считают, что если сиквел «Войны миров Z» и выйдет, то благодаря им

Авторы игры World War Z считают, что если сиквел «Войны миров Z» и выйдет, то благодаря им
В августе интерес людей привлекло заявление компании Paramount Pictures о том, что «Война миров Z» — одна из её приоритетных франшиз. Это звучит странно на фоне того, что фильм с Брэдом Питтом вышел в 2013 году.

Разработчики видеоигры World War Z в недавнем интервью рассказали, что считают интерес компании и аудитории к франшизе своей заслугой, поскольку количество игроков в зомби-экшен превысило 30 млн человек.

В эту игру сыграли 30 млн человек. Разве это не безумие? 30 миллионов уникальных игроков. Мне об этом не говорили, но, возможно, Paramount захочет снять новый фильм. Если это и произойдёт, то только благодаря нашей игре.

World War Z вышла в 2019 году, через шесть лет после выпуска «Войны миров Z». Игра основана на той же книге, что и фильм.

