Вышел тизер сериала Last Samurai Standing — «Игры в кальмара» про самураев

Вышел тизер сериала Last Samurai Standing — «Игры в кальмара» про самураев
Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер-трейлер Last Samurai Standing — своего нового оригинального сериала. Шоу выйдет на стриминге уже 13 ноября — все эпизоды можно будет посмотреть в день релиза.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

События боевика развернутся в конце XIX века, когда 292 воина собрались в храме Тэнрю-дзи в Киото, чтобы принять участие в игре на выживание. Они должны отобрать деревянные бирки у других воинов и добраться до Токио, чтобы завладеть наградой в 100 млрд иен.

Главные роли в сериале сыграли Дзюнъити Окада («Сказания Земноморья»), Юмиа Фудзисаки («Лучший учитель»), Кая Киёхара («Её заветное желание») и Масахиро Хигасидэ («Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой»).

Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
