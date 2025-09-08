Скидки
Папины дочки: Мама вернулась: трейлер смотреть онлайн

«Без девочек жить не могу»: вышел большой трейлер фильма «Папины дочки: Мама вернулась»
Компании Yellow, Black and White, START и СТС выпустили первый основной трейлер фильма «Папины дочки: Мама вернулась», в котором показали массу новых сцен, которые поклонники сериала ещё не видели, — ранее создатели кино показывали только короткий тизер.

Трейлер фильма «Папины дочки: Мама вернулась»

Что известно о пятом сезоне новых «Папиных дочек» и фильме «Мама вернулась»
Что известно о пятом сезоне новых «Папиных дочек» и фильме «Мама вернулась»

Фильм станет прямым продолжением сериала, в конце четвёртого сезона которого в семью вернулась Даша — мама четырёх дочек и жена Веника. Премьера фильма состоится 30 октября.

Завязка сюжета фильма «Папины дочки: Мама вернулась»

По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать всё сначала. Но смогут ли они вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьёй?
