Завершены съёмки семейной комедии «Умка» с Павлом Прилучным

Кинокомпании 1-2-3 Production и «Союзмультфильм» вместе с телеканалом ТНТ объявили о завершении производства фильма «Умка». Съёмки семейной комедии заняли примерно два месяца, а её премьера состоится 3 декабря 2026 года.

По сюжету в Новогоднюю ночь Тайкэ и Умка загадывают желание – найти настоящего друга. Встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнаёт браконьер Седой со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки, чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ и его семья сделают всё, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.

Главные роли в проекте сыграли Ярослав Матвеев («жЫЫЫзнь»), Лариса Брохман («Фиксики против кработов»), Дмитрий Куличков («Красный шёлк»), Марина Кравец («Иван Васильевич меняет всё») и Павел Прилучный («Жизнь по вызову»). Режиссёром картины выступил Максим Пешков («Жуки»).

