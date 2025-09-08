TN1R официально вошёл в состав Team Spirit по Counter-Strike 2

Team Spirit объявила о присоединении Андрея tN1R Татариновича в команду, игрок занял место Мирослава zont1x Плахоти. Об этом клуб сообщил в официальной группе в «Телеграме».

Ранее tN1R выступал за HEROIC, где провёл большую часть 2025 года. За последние три месяца его рейтинг на HLTV составил 1,14 — показатель, подтверждающий стабильную форму игрока. Дебютировать за Spirit Татаринович сможет уже на ESL Pro League Season 22, стартующем 3 октября.

В свою очередь, zont1x покидает основу «драконов» по собственному желанию — он попросил временно отойти от матчей ради «решения вопросов личного характера». За более чем два года в составе он стал чемпионом крупных турниров, включая Perfect World Shanghai Major 2024, и внёс весомый вклад в успехи команды.

Состав Team Spirit:

Леонид chopper Вишняков;

Данил donk Крышковец;

Дмитрий sh1ro Соколов;

Иван zweih Гогин;

Андрей tN1R Татаринович.