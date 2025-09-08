Скидки
Трейлер нового мультсериала «Чебурашка» — он выйдет уже осенью

Трейлер нового мультсериала «Чебурашка» — он выйдет уже осенью
Комментарии

Союзмультфильм представил трейлер нового мультсериала «Чебурашка». Анимационное шоу о приключениях ушастого зверька и его друга крокодила Гены выйдет этой осенью на телеканале «Солнце».

Всего запланировано десять серий. Проект выпущен при поддержке Министерства культуры РФ.

Видео доступно в группе Телеканал СОЛНЦЕ во «Вконтакте». Права на видео принадлежат Солнце/Союзмультфильм.

По сюжету мультсериала Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы помогать всем нуждающимся. Им противостоит старуха Шапокляк, которая тут же создает «Бюро недобрых дел» и строит козни против главных героев.

