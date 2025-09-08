Стартовал второй сезон сериала «Первокурсницы» — вышли два эпизода

8 сентября на телеканале «ТНТ» и в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера второго сезона «Первокурсницы» — продолжения знаменитого комедийного сериала. Для просмотра доступны сразу два получасовых эпизода, новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 мск.

Видео доступно в VK-группе «Все трейлеры». Права на видео принадлежат ТНТ.

Сериал продолжает историю женщин-студенток, которые решают начать учиться заново в 40 лет. В новых сериях Настя и Жанна слетают в Сочи на зимние каникулы, где вторая успеет завести курортный роман. По возвращении в Москву и Жанна окажется в центре любовного треугольника и будет вынуждена сделать непростой выбор. В свою очередь, Настя начинает встречаться с однокурсником Данилой, героиня задумается, готова ли она к отношениям с разницей в возрасте.

В продолжении вернётся основной актёрский состав шоу: Анна Уколова, Екатерина Стулова и Евгений Егоров. Режиссёром продолжения выступает Алёна Корчагина («Ивановы-Ивановы»).