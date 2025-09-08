Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Универ. Молодые, 2-й сезон — где смотреть, сюжет, актёры, когда выйдет

Стартовал второй сезон сериала «Универ. Молодые» — вышли три эпизода
Аудио-версия:
Комментарии

8 сентября на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера второго сезона «Универ. Молодые» — продолжения знаменитого комедийного сериала. Для просмотра доступны сразу три эпизода, новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 мск.

В продолжении студентам из 510-го блока предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510-м блоке не четверо, а шестеро студентов. Существенные перемены ждут и сам МВГУ — Зуев лишится поста ректора и окажется под началом своей первой жены, ставшей новым ректором.

К главным ролям в шоу вернулись Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин, а также Виталий Гогунский (Кузя).

Материалы по теме
Расписание выхода второго сезона сериала «Универ. Молодые»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android