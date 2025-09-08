Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Официальные рейтинги футболистов в EA Sports FC 26 (Фифа 26)

Стали известны лучшие футболисты в EA Sports FC 26 — Салах, Мбаппе, Дембеле и другие
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Electronic Arts раскрыла 25 лучших футболистов в EA Sports FC 26. В этом году сразу четыре спортсмена получили наивысший рейтинг в 91 балл: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Алексия Путельяс («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) и Айтана Бонмати («Барселона»). В EA показали наглядно лишь рейтинги спортсменов-мужчин.

Фото: EA Sports

Следом за ними с рейтингом 90 баллов идут Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Каролина Хансен («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Родри («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Джуд Беллингем (мадридский «Реал»).

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Остальные рейтинги футболистов EA представит ближе к релизу FC 26, который состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.

Материалы по теме
Видео
В EA Sports FC 26 появится команда ФК «Златан» — она состоит из Златанов Ибрагимовичей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android