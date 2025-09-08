Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны лучшие футболисты в EA Sports FC 26 — Салах, Мбаппе, Дембеле и другие

Компания Electronic Arts раскрыла 25 лучших футболистов в EA Sports FC 26. В этом году сразу четыре спортсмена получили наивысший рейтинг в 91 балл: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Алексия Путельяс («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) и Айтана Бонмати («Барселона»). В EA показали наглядно лишь рейтинги спортсменов-мужчин.

Фото: EA Sports

Следом за ними с рейтингом 90 баллов идут Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Каролина Хансен («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Родри («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Джуд Беллингем (мадридский «Реал»).

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Остальные рейтинги футболистов EA представит ближе к релизу FC 26, который состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.