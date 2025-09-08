Скидки
Продажи iPhone в России резко выросли перед выходом новых моделей
В России резко выросли продажи смартфонов iPhone: с 29 августа по 5 сентября количество реализованных устройств увеличилось на 30% по сравнению с началом августа.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу МТС, наибольшей популярностью среди покупателей пользовался iPhone 13 (19% от общего объема продаж Apple): это на 6% выше, чем месяцем ранее. ИПродажи iPhone 16 Pro выросли на 23%, iPhone 15 Pro – на 20%, а iPhone 16 Plus – на 17%.

Вероятно, это связано со снижением цен на старые модели перед анонсом линейки iPhone 17. Так, рекордно опустились цены на iPhone 15 Plus: гаджеты с памятью 128 ГБ отдают на российских маркетплейсах за 51 тыс. рублей.

