Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У PlayStation 6 будет дисковод — новая игровая приставка выйдет в 2027 году

У PlayStation 6 будет дисковод — новая игровая приставка выйдет в 2027 году
Комментарии

Следующая игровая консоль Sony будет оснащена дисководом — PlayStation 6, как и PS5 Slim, будет иметь две версии. Об этом сообщает Insider Gaming.

Пользователи смогут купить приставку с дисководом или цифровой вариант с возможностью докупить его. Такое решение создатели Sony приняли на фоне популярности дисковода на PS5: многие всё ещё покупают и используют физические копии игр.

Также сообщается, что PlayStation 6 выйдет в конце 2027 года. Sony официально подтвердила факт работы над консолью этого поколения лишь минувшим летом. Ранее ходили слухи, что чипы для приставки может выпустить не AMD, а Intel.

Материалы по теме
Intel могла стать производителем чипов для PlayStation 6, но контракт ушёл AMD — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android