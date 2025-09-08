У PlayStation 6 будет дисковод — новая игровая приставка выйдет в 2027 году

Следующая игровая консоль Sony будет оснащена дисководом — PlayStation 6, как и PS5 Slim, будет иметь две версии. Об этом сообщает Insider Gaming.

Пользователи смогут купить приставку с дисководом или цифровой вариант с возможностью докупить его. Такое решение создатели Sony приняли на фоне популярности дисковода на PS5: многие всё ещё покупают и используют физические копии игр.

Также сообщается, что PlayStation 6 выйдет в конце 2027 года. Sony официально подтвердила факт работы над консолью этого поколения лишь минувшим летом. Ранее ходили слухи, что чипы для приставки может выпустить не AMD, а Intel.