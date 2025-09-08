«Горжусь собой»: SunPayus после двух лет кризиса берёт трофей по CS в составе G2 Esports

Испанский снайпер G2 Альваро SunPayus Гарсия поделился эмоциями после долгожданного успеха. Игрок признался, что путь к победе был непростым:

Да, это были настоящие качели эмоций. Особенно тяжело стало после перехода на CS 2. В Falcons у нас не было командной динамики, ничего не получалось. Пришлось уйти, потом я пошёл в HEROIC, это была молодая команда, им нужно было учиться буквально с нуля, опыта там было мало. А теперь я в G2, и я счастлив. Горжусь собой, думаю, со временем стану ещё лучше.

После двух лет затяжного спада игрок сумел выиграть второй турнир в своей карьере. Теперь SunPayus вернулся на топ-уровень и намерен продолжать прогрессировать вместе с G2.