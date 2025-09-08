На «Кинопоиске» появились ссылки на пиратские сериалы и фильмы

8 сентября посетители «Кинопоиска» обратили внимание, что на страницах зарубежных сериалов, которые официально не выходили в России, появились ссылки на «VK Видео» в разделе «Где смотреть». Перейдя по ним, пользователи могли посмотреть абсолютно бесплатно весь сериал.

Как выглядит страницы с пиратскими ссылками Фото: Кинопоиск

Подобные ссылки нашли на страницах «Уэнсдей», «ВАЛЛ·И», «Дорогуши», «Песочного человека» и других, а у «Одних из нас» вообще использовалась изменённая версия шоу — где с помощью искусственного интеллекта изменили внешность некоторых персонажей, включая Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи).

Пример изменённой внешности в «Одних из нас» Фото: HBO

Нововведение встретили по-разному, но некоторые телеграм-каналы обратили внимание, что подобную механику странно видеть от одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России.

Мы запросили комментарий у пресс-службы «Кинопоиска», где подтвердили, что в разделе «Где смотреть» должен отображаться только контент, который легально доступен в России.

Раздел «Где смотреть» создан на «Кинопоиске», чтобы пользователи могли узнать, на каких сервисах можно посмотреть тот или иной контент. Он предназначается исключительно для тайтлов, доступных в России легально. Информацию о наличии фильмов и сериалов на своих платформах предоставляют партнёры, данные автоматически отражаются в карточках. Партнёры при этом обязаны соблюдать законодательство РФ, в том числе о защите авторских прав, и отвечают за корректность данных. «Кинопоиск» поддерживает только легальный просмотр фильмов и сериалов и выступает в интересах правообладателей контента. В случае, если ссылка ведёт на пиратский контент, она удаляется после обращений пользователей или партнёров.

С чем связано такое массовое появление пиратских ссылок на «VK Видео», неизвестно, но если верить комментарию «Кинопоиска», то эти нелегальные упоминания должны быть удалены.