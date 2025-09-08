Скидки
ApEX высказался после поражения Vitality в финале BLAST Open London по CS 2

ApEX высказался после поражения Vitality в финале BLAST Open London по CS 2
Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер поделился мыслями о финале BLAST Open London 2025, где его команда уступила G2 Esports со счётом 2:3. В своём обращении в «X» он отметил ключевой момент, который, по его словам, мог изменить исход серии:

Это было тяжёлое поражение, потому что победа почти была у нас в кармане. Мы не смогли реализовать отличный старт за защиту на Inferno. На матч-поинте у соперников не было денег — мы должны были просто забрать тот раунд.

Лидер Vitality признал, что команда допустила грубую ошибку: они начали стандартный выход на точку лишь за 30–40 секунд до конца и моментально потеряли трёх игроков.

ApEX подчеркнул, что Vitality пока не достигли нужного уровня и продолжат работу после короткого отдыха:

Нельзя забывать, что результаты зависят только от нас. Спасибо всем за поддержку

В финале команда проиграла на двух решающих картах — Inferno и Train, упустив титул.

