Весемира в новом сезоне «Ведьмака» от Netflix сыграл Питер Муллан — СМИ

Роль Весемира в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» сыграл Питер Муллан — по данным издания Redanian Intelligence, именно он заменит Кима Бодние в экранизации The Witcher от Netflix.

65-летний Муллан известен благодаря ролям в фильмах «На игле» и «Дитя человеческое», а также играл в последних частях «Гарри Поттера» в образе пожирателя смерти Яксли. В 1998 году получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале.

Новый сезон «Ведьмака» должен выйти осенью. Помимо Весемира, обновление образа получит и главный герой — Геральта из Ривии теперь будет играть не Генри Кавилл, а Лиам Хемсворт.

