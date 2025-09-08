Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сколько будут стоить новые iPhone 17 в России — эксперты назвали цифры

Сколько будут стоить новые iPhone 17 в России — эксперты назвали цифры
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 9 сентября компания Apple проведёт большую презентацию новых устройств, среди которых наиболее ожидаемым будет линейка iPhone 17. Эксперты издания iPhones.ru предположили, какой будет цена на новые смартфоны в России.

Учитывая изначальную цену в долларах, трудности с логистикой и высокий спрос, специалисты прогнозируют, что обычный iPhone 17 спустя неделю-две после старта продаж можно будет купить за 120 тысяч рублей. В первые дни будет дополнительная наценка около 30% — таким образом, общая сумма составит более 155 тысяч.

Цена iPhone iPhone 17 Pro, по мнению экспертов, составит до 140 тысяч рублей, а Pro Max — от 160 тысяч. При этом через 2-3 месяца ценники «осядут» до 110 и 140 тысяч соответственно. А простой iPhone 17 в конце года можно будет купить за 80 тыс. рублей.

Материалы по теме
Продажи iPhone в России резко выросли перед выходом новых моделей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android