Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

OverDrive развеял слухи о будущем zont1x в составе Team Spirit по Counter-Strike 2

OverDrive развеял слухи о будущем zont1x в составе Team Spirit по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Team Spirit объявила, что Мирослав zont1x Плахотя временно покидает состав по CS 2. Причиной стала просьба игрока взять паузу для решения личных вопросов. Его место занял Андрей tN1R Татаринович. Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков отметил, что речь не идёт о полноценном уходе Плахоти:

Насколько мне известно, zont1x не выставлен на трансфер и не собирается в ближайшее время искать новую команду. Думаю, если он будет нужен команде — он сможет вернуться в состав.

По информации источника, Плахотя обратился к менеджменту Spirit ещё после мэйджора, попросив несколько месяцев отдыха. Тогда клуб не смог оперативно найти замену, и игрок продолжил выступать ещё на нескольких турнирах.
Ранее Бирюков предположил, что одной из причин неудачи Spirit на BLAST Open Fall 2025 могли стать визовые сложности, из-за которых команда не имела должной мотивации в отборе.

G2- чемпионы!
«Горжусь собой»: SunPayus после двух лет кризиса берёт трофей по CS в составе G2 Esports
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android