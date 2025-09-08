OverDrive развеял слухи о будущем zont1x в составе Team Spirit по Counter-Strike 2

Team Spirit объявила, что Мирослав zont1x Плахотя временно покидает состав по CS 2. Причиной стала просьба игрока взять паузу для решения личных вопросов. Его место занял Андрей tN1R Татаринович. Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков отметил, что речь не идёт о полноценном уходе Плахоти:

Насколько мне известно, zont1x не выставлен на трансфер и не собирается в ближайшее время искать новую команду. Думаю, если он будет нужен команде — он сможет вернуться в состав.

По информации источника, Плахотя обратился к менеджменту Spirit ещё после мэйджора, попросив несколько месяцев отдыха. Тогда клуб не смог оперативно найти замену, и игрок продолжил выступать ещё на нескольких турнирах.

Ранее Бирюков предположил, что одной из причин неудачи Spirit на BLAST Open Fall 2025 могли стать визовые сложности, из-за которых команда не имела должной мотивации в отборе.