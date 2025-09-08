Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Among Us стартовал кроссовер с Genshin Impact — можно бесплатно получить костюм Паймон

В Among Us стартовал кроссовер с Genshin Impact — можно бесплатно получить костюм Паймон
Комментарии

Создатели социальной онлайн-игры Among Us объявили о коллаборации с Genshin Impact.

С 10 сентября по 10 октября геймеры смогут бесплатно получить тематические предметы — достаточно будет просто зайти в Among Us. В наборе будут доступны парик и костюм Паймон из «Геншина», а также эмблема лучшего компаньона.

В этом новом костюме вы будете самым милым косплеером на экстренных собраниях. Только будьте осторожны с голодными самозванцами, иначе сами станете живой консервой.

Фото: HoYoverse

10 сентября также выйдет обновление «Луна I» в Genshin Impact — игроки смогут получить любого пятизвёздочного персонажа из стандартного баннера.

Материалы по теме
Что нужно знать про обновление 6.0 и Нод-Край в Genshin Impact — детали со стрима
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android