Фильм «Последний охотник на ведьм» с Вином Дизелем получит сиквел

Фильм «Последний охотник на ведьм» с Вином Дизелем получит сиквел
По данным Deadline, фильм «Последний охотник на ведьм» 2015 года получит сиквел. Его производство ведётся совместно с One Race Films Дизеля и Lionsgate, и все стороны стремятся как можно быстрее приступить к съёмкам.

Вин Дизель должен вернуться к роли Колдера, которого он играл в оригинале. Также Deadline сообщает о возвращении к своей роли Майкла Кейна.

«Последний охотник на ведьм» рассказывает о мире, в котором до сих пор существуют ведьмы, скрывающиеся среди людей. А значит, существуют и охотники на ведьм, которые делают свою работу. Фильм стабильно показывал хорошие результаты на дополнительных рынках и в этом году снова стал хитом стриминговых сервисов. Он входит в пятёрку самых просматриваемых фильмов на Netflix.

Даты выхода у сиквела пока что нет.

