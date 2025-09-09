Появились свежие кадры фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Помимо него, в кадры так же попали и другие персонажи.

Новые кадры ленты

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Сюжет драмы расскажет о реальном бойце ММА Марке Керре. Он посвятил жизнь карьере и смог успешно её построить. Несмотря на успех в спорте, Керре сталкивался с многочисленными проблемами в семейной жизни и боролся с зависимостями. На этом в ленте «Крушащая машина» сделают особый акцент.

Вместе с Джонсоном в ленте сыграла Эмили Блант. Ей досталась роль жены Марка, Дон Стейплз. Режиссёром ленты выступит Бенни Сафди, это его дебютный полнометражный фильм. Ранее он помогал своему брату в работе над другими картинами A24.