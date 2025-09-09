Стартовали съёмки фильма «Вервольф» Роберта Эггерса со звёздным актёрским составом
Поделиться
Роберт Эггерс вместе с командой приступил к съёмкам своего следующего фильма, «Вервольфа». Сколько займёт производство, не уточняется.
Действие ленты развернётся в Англии XIII века. Сообщалось, что в сценарии есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.
Главную роль в «Вервольфе» сыграет Аарон Тейлор-Джонсон. В картине также сыграют Лили Роуз-Депп, дочь Джонни Деппа, Уиллем Дефо и другие.
Как говорилось ранее, снимает картину Роберт Эггерс — постановщик «Маяка», «Варяга» и других фильмов. Компания планирует выпустить хоррор 25 декабря 2026 года.
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
08:10
-
07:34
-
07:19
-
07:16
- 8 сентября 2025
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:28
-
20:00
-
19:57
-
19:36
-
18:58
-
18:26
-
18:16
-
17:43
-
17:43
-
17:38
-
17:23
-
17:05
-
16:43
-
16:06
-
16:00
-
15:30
-
15:06
-
14:38
-
14:34
-
14:25
-
14:06
-
13:47
-
13:06
-
12:57
-
12:20
-
11:58
-
11:09
-
10:33