Стартовали съёмки фильма «Вервольф» Роберта Эггерса со звёздным актёрским составом

Стартовали съёмки фильма «Вервольф» Роберта Эггерса со звёздным актёрским составом
Роберт Эггерс вместе с командой приступил к съёмкам своего следующего фильма, «Вервольфа». Сколько займёт производство, не уточняется.

Действие ленты развернётся в Англии XIII века. Сообщалось, что в сценарии есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.

Главную роль в «Вервольфе» сыграет Аарон Тейлор-Джонсон. В картине также сыграют Лили Роуз-Депп, дочь Джонни Деппа, Уиллем Дефо и другие.

Как говорилось ранее, снимает картину Роберт Эггерс — постановщик «Маяка», «Варяга» и других фильмов. Компания планирует выпустить хоррор 25 декабря 2026 года.

