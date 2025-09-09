Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Какой же безумный фильм»: Стивен Спилберг — о «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо

Режиссёр Стивен Спилберг, судя по всему, посмотрел драму Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли и поделился своим коротким мнением о фильме.

По словам Спилберга, лента получилась по-настоящему безумной. Режиссёр отметил, что в первый час фильма экшена было больше, чем во всех остальных лентах Андерсона вместе взятых.

Какой безумный фильм, боже мой. В первый час фильма больше экшена, чем во всех остальных картина Пола Томаса Андерсона вместе взятых.

Сюжет ленты расскажет о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Вместе с Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн, Бенисио Дель Торо и Реджина Холл. Премьера картины состоится уже 26 сентября.