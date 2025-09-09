Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дэвид Харбор в полном восторге от «Мстителей: Судный день»

Дэвид Харбор в полном восторге от «Мстителей: Судный день»
Комментарии

Дэвид Харбор, который сыграет Красного Стража во «Мстителях: Судный день», недавно рассказал о фильме. В таком ключе, в каком сейчас это делают все звёзды картины.

По словам Харбора, фильм будет «по-настоящему крутым», поскольку фильм снимают братья Руссо «со своей изюминкой».

«Мстители: Судный день» будут по-настоящему крутыми, а у братьев Руссо есть своя изюминка. В том, как они сочетают комедию, драму, сюрпризы, масштаб и эпичность, есть что-то особенное.

Премьера фильма «Мстители: Судный день», в котором супергерои объединят силы против величайшей угрозы в лице Доктора Дума, состоится 18 декабря 2026 года.

Ранее о фильме в подобном ключе высказывался Ченнинг Татум
«Фильм взорвёт людям мозг»: Ченнинг Татум — о «Мстителях: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android