Дэвид Харбор в полном восторге от «Мстителей: Судный день»

Дэвид Харбор, который сыграет Красного Стража во «Мстителях: Судный день», недавно рассказал о фильме. В таком ключе, в каком сейчас это делают все звёзды картины.

По словам Харбора, фильм будет «по-настоящему крутым», поскольку фильм снимают братья Руссо «со своей изюминкой».

«Мстители: Судный день» будут по-настоящему крутыми, а у братьев Руссо есть своя изюминка. В том, как они сочетают комедию, драму, сюрпризы, масштаб и эпичность, есть что-то особенное.

Премьера фильма «Мстители: Судный день», в котором супергерои объединят силы против величайшей угрозы в лице Доктора Дума, состоится 18 декабря 2026 года.