Презентация iPhone 17: во сколько и где смотреть
Сегодня Apple проведёт традиционную презентацию новых смартфонов: iPhone 17. Мероприятие пройдёт вечером в 20:00 мск, а посмотреть его можно будет на YouTube или сайте Apple.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Новые iPhone 17 уже по традиции будут представлены в четырёх вариантах: стандартный iPhone 17, пара прокачанных iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также новый iPhone 17 Air — последний будет отличаться рекордно тонким корпусом и рекордно лёгким смартфоном. Он придёт на замену iPhone 16 Plus.

Все смартфоны получат обновлённую заднюю панель, а у Pro и Pro Max место под камеры ожидается во всю ширину корпуса.

Но самый большой апгрейд iPhone ожидается только в следующем году
Apple выпустит складной iPhone в 2026 году — СМИ
