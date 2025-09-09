Скидки
Съёмки «Джуманджи 3» начнутся в ноябре этого года

Актёр Дуэйн Джонсон рассказал, что съёмочный процесс «Джуманджи 3» стартует в ноябре этого года. Какую-то конкретную дату Джонсон не озвучил.

Подробностей картины и её даты выхода пока что нет. Вероятно, триквел продолжит события второй части и расскажет о новых приключениях героев.

Оригинальный фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях: он собрал $ 262,8 млн по всему миру и стал в своё время хитом. В 2017 году выпустили ленту «Джуманджи: Зов джунглей» — картина собрала в мировом прокате $ 962,5 млн, через два года мир увидел ленту «Джуманджи: Новый уровень». Суммарно трилогия собрала более $ 2,02 млрд по всему миру.

