Съёмки «Джуманджи 3» начнутся в ноябре этого года
Поделиться
Актёр Дуэйн Джонсон рассказал, что съёмочный процесс «Джуманджи 3» стартует в ноябре этого года. Какую-то конкретную дату Джонсон не озвучил.
Подробностей картины и её даты выхода пока что нет. Вероятно, триквел продолжит события второй части и расскажет о новых приключениях героев.
Оригинальный фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях: он собрал $ 262,8 млн по всему миру и стал в своё время хитом. В 2017 году выпустили ленту «Джуманджи: Зов джунглей» — картина собрала в мировом прокате $ 962,5 млн, через два года мир увидел ленту «Джуманджи: Новый уровень». Суммарно трилогия собрала более $ 2,02 млрд по всему миру.
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
09:27
-
09:01
-
08:44
-
08:10
-
07:34
-
07:19
-
07:16
- 8 сентября 2025
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:28
-
20:00
-
19:57
-
19:36
-
18:58
-
18:26
-
18:16
-
17:43
-
17:43
-
17:38
-
17:23
-
17:05
-
16:43
-
16:06
-
16:00
-
15:30
-
15:06
-
14:38
-
14:34
-
14:25
-
14:06
-
13:47
-
13:06
-
12:57
-
12:20