Фильм ужасов «Орудия» Зака Креггера вышел в онлайне

Сегодня фильм ужасов Зака Креггера «Орудия» вышел в цифре. Картину можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах, включая Amazon Prime Video.

Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент из класса пропадают почти все дети, и лишь один ребёнок остаётся на своём месте. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники, и подозревают во всём их молодую учительницу.

Главные роли в фильме ужасов «Орудия» сыграли Джош Бролин, Джулия Гарнер и Олден Эренрайк. В прокате картина собрала $ 251 млн при бюджете всего в $ 38 млн.

Неофициальная премьера ленты в России состоялась 14 августа.