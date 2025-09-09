Гильермо дель Торо снимет новый фильм «Ярость» с Оскаром Айзеком в главной роли

Режиссёр Гильермо дель Торо во время Венецианского кинофестиваля анонсировал новый фильм под названием «Ярость».

Подробности картины постановщик не раскрыл, но сообщил, что это будет жестокий фильм в духе «Моего ужина с Андре» 1981 года. Главную роль в новом проекте исполнит Оскар Айзек, который работал вместе с Гильермо над «Франкенштейном».

Я работаю над проектом вместе с Оскаром. Я пишу его прямо сейчас, он называется «Ярость», и, по сути, он возвращает нас к тем аспектам триллера, которые были в «Аллеи кошмаров» — очень жестоким, очень кровавым. Как «Мой ужин с Андре», но с убийством людей после каждого блюда.

Других деталей картины и её примерной даты выхода пока нет.