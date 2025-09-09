Появилось пару жутких кадров анимационного мини-сериала «Зомби Marvel»

Disney опубликовала парочку свежих и жутких кадров анимационного мини-сериала «Зомби Marvel». На них можно увидеть превратившуюся в зомби Алую ведьму и мутировавшего Нэмора.

Новые кадры мультсериала

Фото: Disney

Фото: Disney

Спин-офф популярной франшизы расскажет, как самые известные супергерои превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Шан-Чи и Блэйд.

Шоураннером «Зомби Marvel» выступил Брайан Эндрюс, в том числе работавший над антологией «Что, если...?».

Все четыре эпизода выйдут 24 сентября на платформе Disney+. В России она не работает.