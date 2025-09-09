Скидки
Стартовали съёмки спортивной драмы «Игра на вылет» с Данилом Козловским

Стартовали съёмки спортивной драмы «Игра на вылет» с Данилом Козловским
Black Box Production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета приступили к съёмкам спортивной драмы «Игра на вылет».

По сюжету 17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросить спорт. У её семьи нет ни денег, ни связей, ни даже желания бороться за её мечту о мире большого спорта. Теперь теннис стал для девушки способом выживания. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников — уставший тренер, давно мечтающий найти по-настоящему одарённого ребенка.

Фото со съёмок сериала

Режиссёром сериала выступает Евгений Корчагин. Главные роли в «Игре на вылет» исполняют Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова и Лиза Шакира.

Консультантами сериала выступают теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова.

